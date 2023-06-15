擔任新竹縣選委會主委的縣長楊文科，15日在縣選委會，頒發當選證書給補選當選的峨眉鄉石井村長鍾慧婷，及遞補當選湖口鄉民代表戴貴香，表達恭賀之意。
縣選委會表示，峨眉鄉石井村長徐福華因病逝世，依地方制度法第82條第4項規定，村長缺額辦理補選，由鍾慧婷當選村長。
湖口鄉民代表會第22屆代表選舉第2選舉區當選人羅瑞珠因故解職，縣選委會依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，以得票數高低順序，審定並公告戴貴香遞補代表。
擔任新竹縣選委會主委的縣長楊文科，15日在縣選委會，頒發當選證書給補選當選的峨眉鄉石井村長鍾慧婷，及遞補當選湖口鄉民代表戴貴香，表達恭賀之意。
縣選委會表示，峨眉鄉石井村長徐福華因病逝世，依地方制度法第82條第4項規定，村長缺額辦理補選，由鍾慧婷當選村長。
湖口鄉民代表會第22屆代表選舉第2選舉區當選人羅瑞珠因故解職，縣選委會依公職人員選舉罷免法第74條第2項規定，以得票數高低順序，審定並公告戴貴香遞補代表。
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