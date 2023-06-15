為守護海洋資源，響應海洋日，新北市漁業處處長張麗珍與國立台灣海洋大學、海洋保育署、貢寮區漁會及福連國小學生們一同於卯澳灣進行海洋造林珊瑚復育及九孔、花枝苗放流，守護海洋資源。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

為讓海洋資源可永續循環利用，新北市農業局呼應2023世界海洋日主題「海洋星球：潮流正在改變」及SDGs目標14「保育及永續利用海洋生態系」，結合「全健康」理念，推動「農業健康市／式」，積極保育海洋生態。新北市漁業處處長張麗珍15日與國立台灣海洋大學、海洋保育署、貢寮區漁會及福連國小學生們一同於卯澳灣進行海洋造林珊瑚復育及九孔、花枝苗放流，守護海洋資源。

海大教授徐德華老師（左一）向貴賓講解「雙花計畫」內容。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

本次富裕活動參與貴賓合影，有左至右分別為海大教授徐德華、山海天使協會陳映玲、貢寮漁會總幹事林麗美、海大前校長李國添、漁業處長張麗珍。（新北市政府提供／徐佑昇新北傳真）

新北市政府與國立台灣海洋大學合作，執行「海洋造林」珊瑚復育、「雙花計畫」等海洋生態復育計畫，持續在新北市海洋資源復育園區培育珊瑚、九孔及花枝等物種，復育海洋生物資源。

本次活動共移植500株珊瑚至卯澳灣周邊海域，同時放流5000尾花枝苗和11萬粒九孔苗，希望從棲地復育到物種復育，打造健康優質的海洋生態環境。

為推廣海洋永續理念，本次海洋復育活動首次結合「永續海洋教育展」，由國立台灣海洋大學、「山海天使環境保育協會」及貢寮在地團體等機關團體共同舉辦「永續海洋教育展」，並展示藻類生態、珊瑚小學堂、頭足類生態、潮間帶生物展示與觸摸、海大貢寮「里山里海」計畫及「三漁興旺」USR計畫成果、山海天使保育協會成果及在地小農與社區商品。

參觀永續海洋教育展的海大附中學生表示，透過老師們的專業講解、種珊瑚、海洋生物黏土創作及海洋生物觸摸體驗，讓他更認識到海洋保育的重要性，希望未來也可以為這片美麗的海洋盡份力。

新北市漁業處長張麗珍表示，後續相關展品也將移往新北市海洋資源復育園區，配合園區海洋教育預約導覽，希望藉由本次活動讓更多人認識海洋保育的重要性，新北市府也將持續與各單位合作，辦理以積極行動來維護海洋生態、改善海洋環境及復育海洋資源，逐步邁向2030農業健康市。