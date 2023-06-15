維生素D可說是近年來討論度最高的營養素之一，甚至被視為對抗新冠病毒的利器，若長期不足會對健康造成負面影響。家醫科醫師李思賢表示，有2類患者幾乎不用檢驗就可判定缺乏維生素D，也就是肥胖及癌症。而補充維生素D的方法，除了曬太陽、飲食與保健品外，若想增加吸收率，他建議可以隨餐服用，並且搭配「健康的脂肪」來幫忙。

家醫科醫師李思賢在臉書粉絲頁發文，分享維生素D相關知識。他表示，臨床上，維生素D濃度低於30ng／mL就是不足，低於20ng／mL就為缺乏。但他認為最佳的數值至少要大於50ng／mL，最好可以接近90ng／mL。他並指出肥胖及癌症2類族群，幾乎不用檢驗一定缺乏都缺乏維生素D，建議可以直接補充。

至於該如何補充維生素D，李思賢指出有3種方法：

1、曬太陽：李思賢指出，曬太陽是最好又最天然的方法，若能在早上10點到下午2點盡量露出身上皮膚部位，曬個半小時，通常就能很有效率的提高維生素D的濃度。但是膚色越黑的人效果越不好，冬季太陽的效果也比較差。

2、從食物補充：李思賢說明，維生素D含量比較高的食物有野生魚、蛋黃、香菇等。但他也提醒，雖然上述食物的維生素D含量遠大於其它食物，但光靠吃這些來補足身體的維生素D是不足的。

3、 保健品補充：李思賢表示，直接補充保健品維生素D是最有效且簡單的方法。他推薦使用「微脂體」的形式補充，因為微脂體能使脂溶性的維生素D，平均分佈於消化液中，從而大幅提高吸收效果，補足大部分人體內維生素D保養品劑量普遍不足的問題。

李思賢補充，由於維生素D屬於脂溶性的營養素，隨餐服用可以增加吸收率，搭配健康的脂肪，如橄欖油、脂肪豐富的魚類，可以使吸收更好。除此，也可透過運動或是服用薑黃、膽鹼、白藜蘆醇、多酚、維他命E等方式，來增加體內維生素D濃度。

如果再怎麼補充，維生素D的數值還是上不來的話，李思賢指出，就要考慮是否有其它因素在影響，像是過量咖啡因、壓力太大的高皮質醇、體內有慢性發炎、感染、幽門桿菌感染、過多藥物使用及腸漏症等狀況。