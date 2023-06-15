美時積極布建多元產品組合，在台灣，品牌藥Alimta、口服軟膠囊Vinorelbine和即將獲得核准的新成份新藥(NCE)Zepzelca，強化了在肺癌治療領域的布局。另在台灣藥局通路推出Alyssa及Cialis，此2款品牌藥也帶動了台灣的營運佳績；在東南亞新興市場方面，第一季於越南推出Vinorelbine軟膠囊，血癌用藥Lenalidomide亦在菲律賓上市。

Lenalidomide今年首季獲得美國FDA正式核准2款新劑型於美國市場上市；此外，另一血癌用藥Pomalidomide第二季已於加拿大取得藥證，將啟動在非專利限制國家接續上市的引擎，未來將複製美時在腫瘤用藥的成功經驗，持續進行產品布局，鞏固美時全球口服癌症用藥的領先地位。

美時指出，亞洲、外銷市場雙引擎成長，帶動2022年營收與獲利同步成長，雙雙創下歷史新高。2022年的亮眼表現，也延續至2023年第一季，合併營收達新台幣45.24億元，較去年同期成長43%，每股稅後盈餘為新台幣4.58元，創下史上最佳第一季的表現。