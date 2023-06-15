聯準會在周三稍晚時打破連續10次升息的作法，並對全球的投資人發出訊號，顯示當前的緊縮週期正接近尾聲，即使後續仍有可能進一步加息。

對歐洲央行來說，6.1%的通膨率仍是高得離譜，是2%目標的3倍，並且，排除能源和食品價格的核心通膨，目前才正要放緩。這可能讓歐洲央行繼續走在緊縮的道路。

預計歐洲央行周四將連續第八次升息，加息25基點(1碼)，銀行將現金存放在央行的存款利率將來到3.5%，為2001年以來最高水準。

經濟學家還預測，七月還會有一次類似幅度的升息；很多政策官員已經表態支持此一作法，可能是為了給ECB同僚帶來更多的壓力。

目前投資人似乎加大了利率預期，預計存款利率的峰值會來到3.85%，顯示七月可能是最後一次的加息。

歐洲央行將更新其經濟預測，在2025年達到通膨目標之前，明年的通膨率可能會更接近目標，但仍高於2%。

喜憂參半的經濟數據，可能為歐洲央行兩派的政策官員都提供了彈藥，一邊是多數的鷹派，另一邊是支持暫停升息的少數鴿派，

因此經濟學家預計，歐洲央行將較近期會議的鷹派，發出更為平衡的訊號。