許多人都無法忍受另一半出軌。一名人妻淚訴，當初抓到老公出軌，但為了小孩，她委曲求全答應老公讓小三搬進家中，怎料對方竟像傭人一樣使喚她，甚至連內衣褲都要她洗，而她隱忍了7年，終於下定決心離婚。

一名網友在「匿名公社」發文表示，幾年前她抓到老公外遇，沒想到對方不但毫無歉意，還開嗆給她兩條路走，看是要離婚還是讓小三搬進家裡一起住，由於捨不得小孩，原PO只好妥協選擇後者，「如果我要離婚，小孩一定不會讓我帶走，但小孩從出生開始，他都不理也不管，只有給我跟小孩生活費，所以小孩給他，我不放心」。

原PO透露，自從小三搬進家裡後，就是她惡夢的開始。她除了每天要煮三餐伺候小三和老公，連對方的內衣褲都是她在洗，這樣的苦日子她忍了7年，最終真的受不了，她提了離婚，「我還開了一些條件跟要了贍養費」。

而老公為了小三，對於她開的條件也通通都答應，爽快簽字，讓原PO不禁嘆氣，「簽完字後，我發現生活是如此的美好，接下來我會為了自己好好過下去的」。

貼文曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「太厲害，可以忍7年…」、「你當初可以告他婚外情，或許就可以拿到一筆錢，跟小孩子何必忍七年真是笨」、「垃圾渣就是垃圾渣，辛苦妳了」、「終於熬到孩子大了，辛苦了！好好享受人生！」、「話說早該這樣做了，但還是恭喜解脫」。