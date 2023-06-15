航警局表揚保安大隊第二隊第一分隊的兩位員警洪啟軒（右後）及陳邑帆（左），兩人分工合作、熱心協助旅客，在垃圾堆耐心尋找旅客遺失的重要文件，並提醒旅客保管好隨身重要財物及文件，以免影響出遊心情。（航警局提供）

航警局表揚保安大隊第二隊第一分隊的兩位員警洪啟軒及陳邑帆，兩人分工合作、熱心協助旅客，洪啟軒在垃圾堆耐心尋找旅客遺失的重要文件，並提醒旅客保管好隨身重要財物及文件，以免影響出遊心情。（陳麒全攝）

航警局表揚保安大隊第二隊第一分隊的兩位員警洪啟軒及陳邑帆，兩人分工合作、熱心協助旅客，在垃圾堆耐心尋找旅客遺失的重要文件，並提醒旅客保管好隨身重要財物及文件，以免影響出遊心情。

據了解，在本月12日18時許，1名中國大陸籍女子前往航空警察局保安警察大隊第二隊第一分隊，她著急地表示在桃園國際機場第二航廈遺失入出境許可證明，請求員警協助。該名女性旅客於12日入境到臺灣來觀光，入境後發現原本拿在手上的入出境許可證明不翼而飛，值班警員洪啟軒立即著手調閱監視影像畫面，並由另名警員陳邑帆安撫旅客慌張情緒，請其先在分隊內稍作休息。

經調閱監視影像畫面後，發現女子在領取行李時，不慎將文件遺落在行李轉盤，後遭清潔人員誤認為廢棄紙張丟棄，連同一般垃圾送至機場垃圾集中場。警員洪啟軒立即聯繫機場公司清潔人員，會同至機場垃圾集中場，員警強忍惡臭，在垃圾堆中翻找，終於為女子尋獲該證明文件。

再找回重要的入台證後，女子感動地表示，遺失當時內心相當徬徨無助，不知之後的台灣行程是否會影響，對於員警貼心積極協助深表感謝，並對台灣警察高效率處理流程，以及熱誠的服務態度相當讚賞，也讓自己接下來的台灣行有美好的開始。

航空警察局保安警察大隊第二隊第一分隊小隊長高鈺洸表示，航警保大洪員等2人處事積極，分工合作展現為民服務精神及工作效率，提升警察專業優質形象值得讚許，並成功營造良好國民外交，讓外國旅客感受到臺灣是一個「溫馨、安全、友善」的國家，特別在警察節當天表揚他們的優良事蹟。