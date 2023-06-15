112學年大學入學分科測驗將在7月12日及13日登場，為了陪伴考生進行最後衝刺，19日起台北教育局在「酷課雲」開設7大考科線上課程，邀請全國名師為學生指導考前重點複習及解題策略。
教育局將從19日起至29日，在台北酷課雲線上學習平台提供考前重點直播、即時問答課程。若學生有重複觀看需求，只要加入酷課OnO線上教室，便能針對學習尚未精熟部分進行重播學習，或下載老師精華講義。
教育局107學年度起提供各學層考前重點複習直播課程，今年特別針對學生考前筆記、解題思考、解題速度及各學科核心觀念規畫課程內容。
開課教師永春高中數學科教師曾慶良說，課程針對學生進行考題思考訓練，並引導學生整理出最適合自己的考前筆記；建國中學生物科教師周麗芬則分享，生物科聚焦非選答題能力是致勝關鍵，直播課程將帶領考生增進歸納分析技巧。
中山女中化學科教師劉泓其提醒，面對越來越活的題目，課程將帶領同學逐一解析化學科核心觀念及實驗步驟，冷靜理解題目並分析測驗圖表提供訊息，同學務必關心環境、能源與半導體等時事議題，才能出奇制勝。
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