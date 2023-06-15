全國最大的馬口鐵生產廠商統一實業（9907），今（15）日假臺南總廠召開112年股東常會，會中股東表決通過將分派現金股利1.48元；董事長羅智先坦承，馬口鐵確實面對下游廠消化庫存壓力，但PET飲料包材，仍處於「供不應求」狀況，因此，積極規劃利用現有廠房空地，提高其總產能，目前已定案是擴增無錫廠的總產能。

馬口鐵繼去年分派現金股利1元之後，112年股東常會再度通過董事會所提出分派1.48元現金股利；統一實業去年總結可分派盈餘高達27.21億元，經股東出席率71.22％代表，表決通過每股將分派1.48元現金股利。

董事長羅智先坦言，統一實目前有兩大營運主軸，馬口鐵與的PET飲料包材營運，各佔50％的業績；在馬口鐵部分確實受到疫情期間，廠商大量囤貨，目前得陸續去化庫存的壓力，所以今年年以來，營業額面臨下修的挑戰。

在PET飲料包材之需求，向來都是處於「供不應求」狀況，因此，積極規劃在利用現有大陸各廠房基地的剩餘的空土地，加以擴建，進而提高總生產量能，已定案是大陸無錫廠的擴建案。

羅智先坦言，全球景氣確實面對不小的挑戰，然而經過疫情之後，過去幾年的消費力遞減，卻造成全球目前資金充裕現況；統一實兩大營業項目，都是民生用品，因此，伴隨該產業第二、第三季旺季來臨，營運仍有往上空間。

馬口鐵是原料，因此，將朝更優化方面邁進，如馬口鐵內容物若是一般食品類，其價格往上就會因該成品售價不高而受限，如能設計成為高級酒類的容器，其馬口鐵的附加價值即可大大的增加。

至於PET等飲料包材，統一實擁有「無菌」生產過程，是相當有技術門檻的，也十分具有競爭力，加上，該市場仍呈現供不應求的現況，相信在仍十分看好的大環境中，其營運成長力道可期。

展望112年，統一實面對外在環境的各種不確定，將更密切關注市場動態，控管風險的同時，也尋找新的發展機會，努力維護公司永續經營的韌性與彈性，以穩健步伐致力完成112年度銷售目標。

一般冷軋、馬口鐵底片及馬口鐵724千噸，馬口鐵罐690佰萬罐、PET和TP飲料 224佰萬箱、PET瓶蓋4,590佰萬只，新型鋁瓶罐（NBC）51佰萬罐（含飲料充填1佰萬箱），持續為所有股東創造更佳投資效益。