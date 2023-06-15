睽違3年，人安基金會苗栗平安站，15日重啟端午團聚的賀節活動，270位寒士們都殷殷期盼，現場除提供義剪、義診，並發贈應景端午節的粽子，同時提供折疊椅、夏季內衣褲及清潔用品等生活用品，讓在外辛苦工作的寒士和單親媽媽在烤地瓜時，能夠坐著休息，盼透過活動讓他們感受過節溫馨。

63歲黃先生來自中壢，輾轉流浪至苗栗，因中風無法穩定工作，致三餐不濟，餓昏在路旁，經人安苗栗平安站輔導後，目前在平安站協助打掃工作及資源回收，雖然收入微薄，但一分一毫，都是重新自立的開始，盼未來能用微薄力量回饋社會。涼感巾幫助黃先生夏日抗暑，也代表人安對寒士在烈日工作的貼心關懷。

苗栗平安站15日舉辦「寒士慶端午」活動，預計服務270位寒士，今年以「拒當人頭戶 端午反詐騙」為主題，活動當天將邀請勞動部勞力發展署竹苗分署苗栗就業中心，為現場寒士做反詐騙宣導，以強化寒士普遍不足之反詐騙常識，藉以降低其受詐騙機率。

現場提供義剪服務。（李京昇攝）

苗栗平安站指出，感謝苗栗縣山城國際青年商會共襄善舉，贊助應節禮品，另有東雅髮藝連鎖集團、社團法人苗栗縣社會福利促進協會提供義剪、義診，為寒士打理面容及把關健康，萬眾一心，感謝社會各界用自己的善意，將這份愛分享出去。今天活動現場，縣議員余文忠、徐筱菁等人到場共襄盛舉。

人安基金會苗栗平安站常年提供防飢、防寒避暑、防病、工作轉介及三節關懷等相關服務，邀您每月600元支持平安站寒士常年服務，與人安一同幫助「寒士」不再挨餓，讓平安站服務不間斷。愛心專線：037-357045