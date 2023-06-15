印度「超日王」號（INS Vikramaditya）和「維克蘭特」號（INS Vikrant）雙航母戰鬥群軍演

本周稍早印度兩艘航母領導戰鬥群，在阿拉伯海舉行了聯合演習，展現海軍所謂的「強大海上戰力」，還有能在印度洋周圍及更遠海域投射軍力的能力。

據CNN新聞網和《海軍新聞》（Naval News）網報導，分析家說，這是印度海軍的一大成就，就最近記憶所及，唯有美國海軍成功辦到。

倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）海軍和海上安全高級研究員查爾茲（Nick Childs）說，這可不是小成就，凸顯了印度海軍是世上少數能駕馭超過1艘航母的國家。在這次海上軍演中，「超日王」號（INS Vikramaditya）和「維克蘭特」號（INS Vikrant）航母領銜，率領超過35架艦載機和各式水面艦及潛艦。

而印度海軍說，雙航母戰鬥群成功軍演，強有力地證明，海上空中武力在維持海上優勢上的重要角色。分析家說，雖然中英現代艦隊中都有1艘以上的航母，但還無法執行雙航母作戰任務。

新加坡南洋理工大學拉惹勒南國際關係學院（S.Rajaratnam School of International Studies）研究員許瑞麟（Collin Koh）指出，中國雖然有世上最大的海軍，但在當前的航母作戰環境下，印度的海軍歷史可能領先中方。

印度「超日王」號（INS Vikramaditya）和「維克蘭特」號（INS Vikrant）雙航母戰鬥群軍演

許瑞麟說，儘管中國在自製航母專案上有相當的進展，但印度海軍在航母操作上有數十年經驗與專業，而這或許是它超越中方海軍這主要對手所具備的關鍵優勢。

目前中國有兩艘航母服役，1艘是由蘇聯航母改造的「遼寧」艦，而另一艘則是自製的「山東」艦，至於第3艘航母「福建」艦雖然下水，但尚未服役。

美國海軍前艦長舒斯特（Carl Schuster）說，印度本周的雙航母軍演顯示，「印度海軍正在復興」。

他並指出，印度和他國海軍舉行聯合軍演，拓展了他們的作戰知識，還有在公海上執行任務的經驗。而印度從美國海軍身上，或許能學到許多關於雙航母作戰的知識。現今美國擁有11艘航母，高居世界之冠。就在上星期，「尼米茲」號（USS Nimitz，CVN-68）和「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）才在菲律賓海共同執行任務。

不過，查爾茲指出，雖然印度雙航母軍演看來令人印象深刻，但實際的戰力還是有些問題。他說，兩艘航母上的艦載戰機相當少，而這或許顯示，能用的戰機有限，或是目前航母的容納量多少有些吃緊。他並直言，這當然意味著，印度海軍可以多在艦載機上下工夫。