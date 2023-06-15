新竹市長高虹安與4隻搜救犬合影。（王惠慧攝）

搜救犬演示培訓成果。（王惠慧攝）

新竹市搜救犬犬舍場地範圍有限，訓練場地設施不足，需往返外縣市，導致訓練不便。新竹市消防局獲竹科管理局無償撥用土地，將斥1950萬元於金山分隊後方1千多平方公尺土地，興建搜救犬專用訓練場，15日舉行開工典禮，預計12月底完工，將成為桃竹竹苗首座搜救犬專用訓練場。

新竹市特種搜救隊目前有97人，採任務編組，其中35人具有美國簽證，另有義消特搜隊27人，消防局也在竹光、三民及埔頂分隊配置3輛特搜器材裝備車，並於第一大隊、第二大隊配置2輛前進指揮車，金山分隊則配置1輛搜救犬運輸車。

消防局2018年派員赴消防署訓練中心參加領犬員訓練，同時也從關務署緝毒犬培訓中心領回培訓犬參訓。目前消防局共有4隻搜救犬，均通過IRO國際評量認證，其中Clay、Ica和Henin都通過高級認證，Veca則通過初級認證。

消防局長李世恭說，2020年消防局或科管局補助建置搜救犬舍，也在2021年啟用，然而受限於場地範圍，訓練設施不足，搜救犬仍需往返外縣市訓練，開車來回需要3小時，十分不便。經多次協調下，科管局同意無償撥用金山分隊後方約1050平方公尺的土地，並爭取到1950萬元，規畫興建搜救犬專用的訓練場。

李世恭說，中央有搜救犬專用訓練場，高雄市也有，因此未來搜救犬專用訓練場完工後，竹市將成為除中央外，第2個有專用訓練場的縣市，除竹市搜救犬能受惠之外，更可吸引全國馴養搜救犬單位前來訓練交流，將有效提升國內搜救犬訓練及救災效能。

建築師黃俊憲說明，新竹市搜救犬專用訓練場地分為兩大區域，其中「房屋未倒塌區」模擬未受災毀損之樓房，以組合屋或貨櫃屋為主體，屋內設有各式家具，模仿居家環境內部設計。

而「房屋全倒塌區」則模擬大樓建物倒塌情境，建構迷宮通道，並參考IRO國際搜救犬組織認證考試瓦礫堆條件，以大型瓦礫、石塊填滿區域，模仿災難場景。另外，也針對現場設施進行改善，包含通風系統、器材增設等。

今開工典禮上，由新竹市長高虹安擔任主典，祈求工程施工平安順利，並親自為2隻考取國際搜救犬組織IRO高級認證的搜救犬Ica及Henin授予1線2星階級章，分別由3位領犬員温智欽、黃國峰及周彥豪帶領搜救犬Ica、Henin演示地震倒塌建築物搜救、腳側伴行及服從等能力。