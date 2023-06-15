劉宣怡近日來台宣傳新EP《180：Athena》。（華納音樂提供）

劉宣怡（J.M3）近日來台宣傳全新創作EP《180：Athena》，進行2週密集行程，過程中最大的挑戰即是：「要說很多話！」笑說個性不擅於表達自己，但隨著訓練逐漸進步。而這兩週也讓她遇到了新加坡所沒有的颱風，雖然沒有遇到大豪雨，但因颱風接近造成的大風及不穩定的天氣讓她印象深刻。

來自新加坡的劉宣怡，此次宣傳與團隊一起來到台北，每天幾乎滿檔的工作讓她直呼很過癮，也透露一開始心情其實很緊張：「這是我第一次來台北跑通告，一開始對這邊的宣傳節奏很陌生，加上我比較不擅長表達自己，所以我花了很多時間看訪談節目，希望可以從中學習；但這次真的很好玩，除了嘗試在電台更深入的聊自己的作品，我還上了電視節目嘗試煮菜、益智遊戲、訪談玩遊戲...等等，過程很充實也很具挑戰性，一轉眼我就習慣了，回到新加坡後還會覺得很捨不得。」直言已經迫不及待下次的造訪。

行程中最讓她印象深刻的便是台灣的天氣，笑說：「剛好我們來台北的這幾天遇到颱風比較接近的時候，天氣很不穩定，有時候出門沒下雨但回住的地方的時候雨突然很大，又或是突然風很大，這幾天有種常被天氣擺一道的感覺！」提到在新加坡與台北的差異，劉宣怡則分享：「其實差異不大，雖然不在家鄉但還這裡帶給我很強烈的親切感，天氣也一樣熱！另外這邊美食真的太多了，宣傳期的這幾天感覺胖了一些，回新加坡要繼續我的健身計畫了。」回到家還不敢站上體重機。

經過這次的宣傳，劉宣怡透露之後仍會持續不斷的推出新作品，並且語帶玄機的說：「其中一個作品我也會和台灣的歌手合作，請大家多多期待！」此外，他也期望今年能在海外有更多演出的機會，站上各種精彩的舞台，與更多人分享自己的音樂。