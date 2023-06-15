苗栗縣112年多元閱讀系列中的「愛閱逗陣行」，15日結合111年出生入籍新生兒贈書、育兒講座及本土語言推廣單元，在縣府第一辦公大樓大廳熱鬧啟動，未來將邀集鄉鎮市公所和公共圖書館共襄盛舉，推動涵蓋各年齡層、各族群及數位學習等領域，共447場活動和107場書展。

副縣長鄧桂菊今日率同教育處副處長徐建男、圖書資料科長彭秀珍主持記者會，在新港國中小附設幼兒園與國中部學生，分別表演太鼓、歌唱和英語讀者劇場精彩開場後，邀請18鄉鎮市公所代表、公共圖書館、多位縣議員及10戶新生兒代表，一起拉開五彩繽紛氣球的方式，啟動「愛閱逗陣行」系列活動。

「愛閱逗陣行」熱鬧啟動。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

隨後鄧桂菊、副處長徐建男偕同來賓循14年來的優良傳承，逐戶致贈111年入籍苗栗的新生兒家庭圖書禮袋，偕同各界來賓一起融入家長和嬰幼兒共讀氛圍。鄧桂菊已有豐富的含飴弄孫經驗和魅力，吸引幼兒對著書本上的圖案和立體動物造型目不轉睛，活潑地激起他們的好奇心，並且親切互動，在滿是書香氣息中感受引領閱讀的樂趣。

鄧桂菊表示，在台灣閱讀風貌及全民閱讀力年度報告中，苗栗縣在「整體閱讀力表現績優城市」評核，已蟬連2年縣市人口40萬以上組的第2名，今年更首度在每人網站資源使用次數調查中，贏得第1名佳績；三灣鄉每人年平均借書冊數，則已蟬連9年冠軍，另有苑裡、造橋、三灣、西湖及通霄，均同列閱讀力績優城市，成績相當亮麗。

鄧桂菊說，推廣閱讀一定要從每個家庭和家長開始，配合學校從小到大培養喜愛閱讀汲取新知的習慣，朝多元發展方向培育多元能力，才能帶動良善循環；苗栗縣的閱讀力在各級民代和家長大力支持下，很多單項早已全台「打頭名」，今年更有明仁國中考生滿級分的作文，被選定為全國範本，在在都呈現扎根閱讀已獲顯著成效。

縣府教育處指出，「愛閱逗陣行」活動係結合111年出生入籍苗栗縣新生兒閱讀禮袋贈書、育兒講座、多元閱讀及本土語言推廣等辦理，涵蓋了兒童、青少年、樂齡、原住民、新住民等年齡層，還有本土語言和數位學習等重點推廣單元，預定持續到今年底前，開辦447場活動、107場書展，累計554場次系列活動，歡迎鄉親踴躍就近參與。相關活動訊息，請洽縣政府網站：www.miaoli.gov.tw；苗栗縣立圖書館lib.miaoli.gov.tw；或致電037-559001查詢。