許多上班族都討厭聽到加班兩個字，但也有人不排斥加班，不僅錢變多，更能讓自己的能力更容易被看見，《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖蛇、生肖虎、生肖豬、生肖牛是加班霸主，其中生肖蛇在乎自己的形象，會利用加班來刷存在感，並且表現得很忙碌。

▍生肖蛇：形象霸主

生肖蛇在乎自己的形象，最害怕無人關注。如果要加班，他們一定會刷出存在感，恨不能讓全天下人都知道他們很忙，一直在加班，形象霸主非他們莫屬了。

▍生肖虎：守時霸主

生肖虎做事講求效率，總是一副朝氣蓬勃的樣子。加班這種事，他們絕對速戰速決，決不拖泥帶水，並且能把時間管控得很緊湊，把工作的輕重緩急一一排出，接著就迅速忙碌起來，最好能提前完工，堅決不超時，是加班守時霸主的不二人選。

▍生肖豬：療癒霸主

生肖豬親和力極強，總是笑臉迎人容易滿足，對人事物充滿包容心和愛心。另一方面，他們對食物毫無抵抗力，辛苦加班時更要好好慰勞自己，滿足口腹之慾才能心情愉悅投入工作中。雖然他們愛吃，但也不會忘了和同事分享，總是會訂飲料和美食造福大家，是加班時的療癒大使。

▍生肖牛：勤勉霸主

生肖牛工作總是勤奮努力，不怕吃苦，加班也從不會抱怨或偷懶，會埋頭在工作中，即使困難重重也不輕易放棄。他們有一股堅忍不拔的意志力，為了工作，廢寢忘食加班也心甘情願，也不需要他人鞭策，反而是別人努力追趕的榜樣。說他是勤奮第一名，絕對當之無愧。