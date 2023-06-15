為何選在東南亞砸下巨資，是因為東南亞是一個擁有6.3億人口的市場，其中半數年紀是在30歲以下，屬於較年輕的區域。同時，東南亞也是TikTok用戶數量最大的地方之一，每個月至少有3.25億東南亞民眾在使用TikTok。

由於東南亞地區是來自各地電商必爭之地，像是新加坡冬海集團的蝦皮、陸企阿里巴巴的Lazada，以及印尼最大新創公司GoTo的Tokopedia等，在這些強敵環伺下，TikTok尚未將該地龐大用戶群，轉變成主要電子商務收入的來源。

TikTok明確指出，未來幾年將在東南亞最大經濟體印尼以及東南亞區域投資數10億美元。不過，TikTok並沒有提供更多的細節，僅表示將投資在訓練與廣告方面，還有支持希望加入自己電商平台TikTok Shop的小型供貨業者。

TikTok表示，平台上的內容變得更加多樣化，因為增加了更多的使用者。同時，也從廣告業務拓展到電子商務，可以讓消費者在直播期間透過應用程式上的連結購買所需之商品。

目前，TikTok在東南亞擁有8,000名員工，200萬個小商家在印尼的平台上從事買賣活動。根據顧問公司Momentum Works統計，去年東南亞的電商交易金額有近1000億美元，印尼就占了過半的520億美元。

Momentum Works也表示，去年經由TikTok在東南亞所達成的交易約44億美元，明顯高於自己2021年6億美元，但卻遠遠落後蝦皮在2022年該區480億美元的銷售金額。

TikTok這家有陸資色彩的業者，正面臨部分政府和監管機構的審查，因為擔心中國大陸可能會利用這些平台來收集用戶資料。例如，英國與紐西蘭等國家，已明確禁止政府手機或電子裝置上使用TikTok。

TikTok也解釋，這是地緣政治所產生的根本誤解。同時，也一再否認曾跟北京政府共享手中的數據，TikTok也說如果被要求共享，公司不會照單全收這樣做。TikTok在東南亞並未被當地政府箝制使用權，但內容物卻一直受到印尼與越南等政府的嚴格審核。