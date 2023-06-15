台中市梧棲區紀姓老翁自2019年10月失蹤，失聯至今，直到10日有農民至沙鹿區採竹筍時驚見人骨，嚇得趕緊報案；台中市政府警察局清水分局15日證實，從死者衣物和假牙等特徵，加上家屬指認，確定是3年多前失蹤的紀翁，排除他殺並由家屬帶回。

有位農民於10日早上前往沙鹿區南斗路一處巷內後方竹林採竹筍，過程中看到一顆類似石頭的東西，雙手抱起才驚見是人頭骨，後又在草叢中找到一具白骨，嚇得趕緊報案；警方派員到場調查，見現場有死者衣物、手錶等物品，過濾失蹤人口後，查出疑似是3年多前通報失蹤的梧棲區紀姓老翁。

警方15日表示，醫師出具的假牙證明，特徵與紀翁吻合，警方現場堪查採證並報請檢察官相驗後，已排除他殺，目前已聯絡家屬到場認屍，白骨將由家屬領回。

據了解，當年68歲的紀姓老翁患有失智症，家住梧棲區。2019年10月19日早上8點多，紀翁趁妻子在廚房準備早餐時獨自家門，從此失聯。由於紀翁身上未攜帶手機，無法利用定位尋人，令家人相當著急，甚至透過臉書請大眾協尋，同時向民代及梧棲、沙鹿區公所求助皆尋人未果。

事發後清水警分局通知各派出所巡邏及家戶訪查協助尋找，警方調閱監視器發現紀翁最後身影出現在沙鹿區沙田路進入南斗路往南勢坑的入口；由沙鹿區公所、警方、民間救難隊於當年10月25日在南勢溪公園成立臨時指揮所仍未找到，如今終於找到卻傳憾事。