中國大陸外交部發言人汪文斌15日主持例行記者會。有記者提問，李強總理訪問德國，舉行第七輪中德政府磋商有關消息剛發布，中方如何評價當前中德關係，有何期待，汪文斌回應，近年來，中德全方位戰略夥伴關係保持高水準運行，兩國領導人交往密切，各領域務實合作不斷深化，呈現出強勁韌性與活力。李強上任後首訪首站選在德國，充分體現了中方對中德關係的高度重視。

汪文斌指出，中德政府磋商機制由兩國總理共同主持，是中德合作的超級發動機。此次李強率團參加第七輪中德政府磋商，對雙方各領域務實合作全面盤點推進。期間，李強還將出席第十一屆中德經濟技術合作論壇，並同兩國經濟界代表深入交流。面對國際局勢動盪、全球經濟復甦乏力、人類共同挑戰增多，中方期待同德方進一步深化和拓展中德關係，一道向世界發出加強對話合作、堅持互利共贏、攜手應對挑戰的積極訊號，為推動世界經濟繁榮發展，維護國際和平穩定注入正能量。