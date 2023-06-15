蔡英文總統（中）頒獎給全國模範警察之一的新店分局組長劉玉櫻（右），劉的丈夫就是今年初退休的前台中市警局長蔡蒼柏（左）。（警政署提供）

今天615警察節，蔡英文總統照慣例至警政署參與警察節慶祝大會，頒獎給全國模範警察，這也是蔡英文八年任期，最後一次參加警察節慶祝活動。一如往年，蔡英文致詞指出，代表國人對警察致上最深感謝，尤其警察堅守崗位，24小時待命，守護社會安全，政府一定會做警察最堅實的後盾，讓台灣安全、人民安心。

警察節慶祝大會今天下午在警政署舉行，蔡英文頒獎給28名「全國模範警察」，行政院長陳建仁則頒獎給10名資深績優人員警察獎章代表。

蔡英文表示，3年疫情，防疫工作都有警察辛勞的身影，讓國家度過防疫挑戰。她說，警察工作非常龐雜，為給國人安穩生活，包括打詐、緝毒、掃黑，各項都展現積極態度，之前跨部會推動打詐1.5，立法院也剛修正通過打詐5法，要從上游減少受害者，下游掃除詐騙集團，這都有賴警察的努力。

她說，這幾個月警政署持續實施系統性掃黑，而在毒品零容忍目標，則透過跨部會、地方、領域整合作戰，掃毒、減少毒害。至於近期「行人地獄」的議題，蔡英文指出，近來許多警察在交通執勤非常辛苦，政府會做警察最堅實後盾，軟、硬體資源支持警察。

她也表示，近年持續推動警察醫療照護，也調高基層警功奉，也增加國道警察危險加給，今年則提升超勤加班費上限為19000元，7月起也將調高警察勤務加給15％。

最後她說，警察換下制服後也是家庭裡重要的角色，呼籲國人都能抱持同理心，彼此感同身受處境和立場，她代表國人感謝警察在生活各角落盡心盡力保護人民。