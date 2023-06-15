新北板橋私幼疑似餵藥案延燒，今天同體系的汐止幼兒園也爆出有一名幼童驗出安眠藥反應，外界擔心如無及時查扣監視器恐無法清查真相，對此，教育局今已至該汐止幼兒園留存監視器資料，並表示依規定，幼兒園監錄系統應持續正常運作，不可無故中斷，所攝錄的資料應保存至少14日以上，教育局已納入稽核各園的重點項目。

對於板橋私幼疑似不當對待幼生案件，教育局表示，5月15日接獲本案後，司法機關、行政機關即同步啟動，積極處理，無任何延誤之情事。孩子健康是我們最重視的，如果有任何事證，歡迎提出，本局絕對會追究到底，嚴懲不貸，絕不包庇。

此外，當日也立即到園稽查，並依照教育部「教保相關人員違法事件調查處理辦法」啟動行政調查，目前也約談部分師生，盡速依照規定在60天內完成調查，還原真相。

教育局並自5月22日起陸續提供檢驗所及榮總毒物科窗口，供家長免費檢驗，此係考量幼生健康，另於5月24日協調司法機關，配合司法調查，是否需要進行私幼全園檢驗，未獲同意。教育局重申，行政機關所提供的檢驗是為主動鼓勵家長確認幼生健康的情形。

有關幼兒就學安置及心理輔導，教育局已成立專案辦公室採一對一專人服務模式辦理，調派幼教輔導團協助幼生安置新園所事宜，並持續辦理一對一專業諮詢服務，社會局及衛生局聘請專業醫師、心理諮商師及律師，家長針對健康醫療、孩童照顧、心理建設、進行一對一專業諮詢，確保家長權益及幼兒身心健康。

至於毛髮檢驗部分，已將有檢驗需求的35名家長造冊，依檢調程序處理，若家長仍有檢驗需求，教育局仍會主動積極協助。