台灣民意基金會今(15日)公布最新政黨支持度民調，藍綠皆下滑約6%，民眾黨逆勢成長6.6%，拿下22.2%的支持度，超越國民黨成第二大黨。民眾黨副秘書長許甫也分享喜訊，表態下一步要讓民眾黨被認識是「有核心價值的政黨」。

許甫今在臉書發文，分享民調圖表及台灣民意基金會董事長游盈隆的分析，許甫表示，「我們要更努力的是，讓台灣民眾黨更被大家認識是 有『核心價值的政黨』，而不只是『討厭藍綠的避風港』。」

政黨支持度民調顯示，民進黨 24.6%，下滑6.5%；民眾黨22.2%，上升6.6%；國民黨20.4%，下滑4.2%。

針對三大黨的支持度變化，游盈隆分析，國民黨是因總統提名等內亂問題是最重要因素，而民進黨相當於回到2022年九合一大選潰敗的水平，黨主席賴清德過去半年辛苦努力付諸流水、 一夕歸零。

游盈隆指出，民眾黨此次創下2019年創黨以來，支持度最高的紀錄，也是第五次超越國民黨成為第二大黨，對於總統、立委選情有相當助益，也透露出台灣選民對「有意義的第三選擇」提攜與渴望之情。

但游盈隆也透露擔憂，民眾黨支持者經常來去如風，政黨支持度起伏很大，有如中國大陸錢塘潮，何時能夠穩定站上二成，是很大的未知數。