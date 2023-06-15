觀光局15日接獲詐彈恐嚇，指在基隆市碧砂漁港放置炸彈，警方進行地毯搜查，證實是一場虛驚。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

觀光局15日接獲詐彈恐嚇，指在基隆市碧砂漁港放置炸彈，警方進行地毯搜查，證實是一場虛驚。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

觀光局15日接獲詐彈恐嚇，指在基隆市碧砂漁港放置炸彈，警方進行地毯搜查，證實是一場虛驚。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

觀光局15日接獲詐彈恐嚇，指在基隆市碧砂漁港放置炸彈，警方進行地毯搜查，證實是一場虛驚。（翻攝照片／張志康基隆傳真）

「詐彈」又來了！交通部觀光局15日接到電子郵件，指已在基隆市八斗子的碧砂漁港放置5枚遙控炸彈。經警方詳細排查，已經確認是一場虛驚。因為6月15日正值警察節，私下也有人開玩笑說這是「慶祝警察節」。對於網路恐嚇，基隆市警方正積極調查釐清案情。

據了解，今日上午交通部觀光局接獲一封署名為「孫尚香」男子的電子郵件，聲稱已在基隆市八斗子觀光漁港放置5枚遙控炸彈。經通報警方後，基隆市警察局第二分局派出警力，包括偵查隊、八斗子分駐所、正濱所，赴碧砂漁港進行地毯式搜索。

除警方通報外，基隆市政府也接獲觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處的通報，也派人員出動趕往現場與警方配合相關的搜查。

警方在整個八斗子觀光漁港，包括商店、廁所以及海洋悠遊館等處搜索，結果都一無所獲，證實是虛驚一場。

這並不是基隆市首度傳出「詐彈」，先前就曾接獲在基隆火車站放置炸彈的電子郵件，接下來包括新北市九份地區等地，也多次傳出「詐彈」。由於日前傳出可能涉案的陸籍張姓研究生已遭大陸警方傳喚到案，究竟是否為模仿犯，還有待警方進一步調查釐清。