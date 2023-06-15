繼聯準會14日決策會議後宣布6月基準利率不變，中央銀行今日召開理監事會也放「鴿」，宣布重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率不動，分別維持在1.875％、2.25％及4.125％，意味自2022年3月以來的升息循環，「連五升」後暫時畫下句點。

通膨警報暫時解除，主計總處公布5月消費者物價指數（CPI）年增為2.02％，漲幅為22個月新低，加上美國聯準會本周利率決策會議暫停升息，外界普遍認為此次央行暫停升息機率「幾乎是100％」，果不其然，央行連五季升息也在此次喊停，利率維持不變。

我國央行自2022年3月以來，連續5度調高政策利率，累計升幅為0.75個百分點，重貼現率升抵1.875％，創下近8年新高。最戲劇化的一次是在今年3月，原本外界都認為央行不會升息，但考量電價調漲後，將帶動各類物價齊揚、通膨升溫，最終仍宣布升息半碼。

央行表示，受美、歐等主要央行持續升息之累積緊縮效應影響，全球終端需求不振，製造業景氣疲弱；惟服務業受惠於各國解除防疫措施，景氣回溫。影響所及，商品類價格因需求減緩漲幅縮小，而部分消費需求由商品移轉至服務，餐飲及娛樂服務等供不應求，且其勞動供需失衡推升人力成本，致服務類價格漲幅居高不下，全球通膨緩步回落。

央行指出，近期部分央行仍持續升息，惟部分央行為檢視此波升息循環對經濟活動與通膨的累積影響效果，已暫停升息步伐。由於主要經濟體通膨壓力仍高，高利率將可能維持一段時間，預期本年全球經貿成長力道仍緩。

展望未來，主要央行維持高利率之持續期間、全球金融情勢緊縮幅度、中國大陸經濟復甦步調、地緣政治風險與氣候變遷，均是影響全球經濟金融前景的不確定性因素。

央行表示，綜合國內外經濟金融情勢，考量本年下半年國內通膨緩步回降，第4季通膨率可望降至約2%；此外，國際經濟前景面臨諸多不確定性，本年國內產出缺口轉呈負值，國內經濟成長放緩大於先前預測。在本行已連續5次調升政策利率及2度調升存款準備率下，理事會認為本次維持政策利率不變，以檢視緊縮貨幣政策之累積效果及其影響，將有助於整體經濟金融穩健發展。