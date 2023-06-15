日前北市公園處爆發職場性騷擾，對此，北市府發言人殷瑋表示，調查顯示被申訴人駐衛警性騷擾行為明確，言行失檢，影響機關聲譽甚鉅，兩大過免職處分；公園處長黃淑如自請處分，因督導不周影響機關聲譽，將依市府及所屬各機關公務人員獎懲標準懲處。

殷瑋指出，蔣萬安日前已指示，精進檢討市府既有性騷擾申訴機制，性騷擾申訴處理委員會組成，委員應至少三分之二由外部專家學者擔任；另成立調查小組，小組成員至少三分之二應由外部專家學者擔任，而且不得有該機關人員，避免多數委員由機關內部人員擔任，而有不公正疑慮，工務局及公園處應依機制重啟調查，追查到底。

殷瑋表示，除了委員會及調查小組改革，北市府會要求勞動局、教育局、社會局等單位，檢討性騷擾申訴機制上的缺失，並提供行政院修法建議；要求人事處研議市府各機關人事機構辦理性騷擾案件注意事項，建立對性騷擾申訴人實施追蹤輔導或轉介服務的機制；另研擬被申訴人的追蹤、考核監督機制。

殷瑋也說，會委託民間團體成立Me too性騷擾申訴諮詢專線，透過法律諮詢、心理諮商及社工陪同，成為性騷擾被害人的靠山，目前諮詢專線辦公室正在籌備中，預計7月展開服務。

殷瑋接著說，北市府要求各局處首長不僅進行「性騷擾防治」教育訓練，也應成為各單位的性騷擾防治種子講師，也會在市府內提供被害人創傷復原諮商服務，而性騷擾行為人不僅應該懲處，也應接受性別平等再教育及身心輔導教育，以避免再犯。