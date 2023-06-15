台灣目前僅開放加拿大30月齡以下牛肉進口，衛生福利部食品藥物管理署預告「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」修正草案，行政院會今天通過，消基會指出，加拿大在2021年12月傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（俗稱狂牛症），因此，南韓暫停進口加拿大牛肉，而中國、菲律賓等國也跟進，若強要開放加拿大牛進口，將發起拒買。

消基會指出，2015年12月，加拿大食品檢驗局（CIFA）發布加牛檢出狂牛症，所有的跡象都指向牛飼料的污染；2021年12月，加拿大再度傳出有牛隻感染牛海綿狀腦病（BSE／俗稱狂牛症），因此，南韓暫停進口加拿大牛肉，而中國、菲律賓等國也跟進。

消基會指出，加拿大牛傳出狂牛疫情，事才不過1年，「飼料」是否足夠安全的疑慮尚未釐清，加上消基會適才於6日公布北中南高四地超商（市）、量販店等營業場所，調查289件樣品，竟無1件美豬肉品、加工品，可見對於敏感性美豬產地標示制度的破功，政府怎敢再為從海關到廚房的5大管理措施打包票，放心進口有疑慮的加牛商品呢？

消基會強調，加拿大牛尚有安全疑慮，且評估程序恐有違法之際，決定開放加拿大全牛齡牛肉進口。政府若執意不顧民意，强要開放加拿大牛肉進口，消基會將呼籲所有消費者發起拒買行動，以捍衛民眾食安健康權益。