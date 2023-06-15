女星黃云歆指控，10年前上許傑輝的表演課，被要求襯衫不穿bra、穿馬甲、丁字褲，還拿巧克力在她胸前問她能否夾住，而當年都演出《臺灣舞孃》的啦啦隊女神短今也跳出來揭露，被許傑輝以選角為由摸胸，還問她：「你的胸部好像豆腐喔」，事件曝光後，有網友酸短今是「蹭熱度」；對此，她正面回應了。

短今在IG限時動態揭露，當年上許傑輝表演課時，被告知有一個螢幕背版女主角的人選，他希望給她一個機會，短今被要求在小房間、換上馬甲，她以為是演員的試鏡便照做，「他說你的胸部好像豆腐喔，是假的嗎？我很尷尬地回答不是，接著他說可以摸摸看嗎？我整個石化在原地。」

當時還是大學生的短今不知道怎麼處理，直接石化在原地，她事後得知角色早就定案，而許傑輝還要求她傳性感照給他，還稱這是表演訓練。短今揭發此事後，引發外界熱議，不過她卻收到網友質疑是在「蹭熱度」，要她不要拿年輕當藉口。

對此，短今在限時動態回擊：「我氣自己當年不懂得保護自己，隱忍了十幾年，連我爸媽都不知道我經歷了這樣的事情，明明是受害者，我卻在檢討我自己」，她現在站出來講，是不希望女孩遇到跟她一樣的遭遇，只要不舒服，就要勇敢拒絕，最後她也強調：「我很好，謝謝大家的關心」。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。