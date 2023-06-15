綠界科技表示，2022年第2、3季大部分客戶雖受戰爭、疫情、通膨等影響，但是網路電商發展的大趨勢不變，宅經濟、直播帶貨、信用卡分期付款及零售業數位轉型上的成長亦相當可觀。而自國內外逐步解封，邊境開放後經濟活動恢復常態，台灣內需消費開始回溫，2022年全年在GMV、營收、獲利各財務數據也仍續創新高。

今年綠界積極籌備應用程式「綠界Pay」App，並推廣歐付寶TWQR；未來店家會員可以從「綠界Pay」獲得便宜且快速的有效流量，導流去自家賣場，並且藉由「綠界Pay」與客戶做即時的線上溝通，大幅降低目前導客太貴且不易的普遍現象。

此外同集團剛上線的歐付寶TWQR服務，也是今年發展的一大亮點，綠界的店家會員目前可以使用信用卡、銀行轉帳、超商代收、Apple Pay等方式來收款外，今年7月起，只要在綠界廠商後台申請歐付寶特約機構暨歐付寶TWQR服務，即可在不改變任何條件下，於同一個收款頁面增加接受多家行動支付App的收款功能，並且未來將有10家專營電子支付App、20家兼營電子支付銀行及24家台灣Pay配合銀行加入開放申請服務。加入由財金公司所主導的國家級支付QR Code TWQR服務，可讓店家收款更簡便，消費者更輕鬆完成消費付款動作，這將有助於國內線上與線下支付的大整合。