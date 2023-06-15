張姓男子指控日前他到彰化縣社頭鄉富安宮拜拜，將車停在廟前廣場被警方莫名開單，一個月後收到違停、拒檢罰單罰了2萬多元，他喊冤根本沒逃；當地民眾抱怨都是同一警所為，經常翹二郎腿駐點，態度惡劣；田中警分局表示，民眾對員警製單如有疑異，可依程提出申訴，至於執勤儀態不佳部分，將加強教育並依規定懲處。

當地民眾抱怨都是同一警所為，經常翹二郎腿駐點，態度惡劣。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

張姓民眾表示，6月1日下午他開車停在富安宮前廣場旁的連通橋梁上，才剛停好而已警車就從後方堵住他，隨即就有警察從廟裡衝來開單，他指控過程中警方沒要求出示證件，就直接拍照蒐證，一個月後收到罰單他傻眼，違停加拒檢罰2萬多元，認為警方執法有問題。

他申訴，認為橋樑是宮廟跟水利會承租供香客停車使用，是屬於私人橋樑，警方到場全程沒有跟他談話，何來拒絕受檢；不過警方也公布密錄器，強調有告知要開單舉發張姓民眾違規停車，但車主卻直接掉頭離開，雙方各說各話。

當地民眾則表示，這種情況已經見怪不見，都是同一個警察所為，警察常常坐在廟前翹著二郎腿，看到誰來就跟誰開單，很多長輩來拜拜停機車也被開單。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

當地民眾則表示，這種情況已經見怪不見，都是同一個警察所為，警察常常坐在廟前翹著二郎腿，看到誰來就跟誰開單，很多長輩來拜拜停機車也被開單，就像坐在這邊「等業績」一樣，跟警方反應態度又十分惡劣，非常不認同。

田中分局副分局長張淳閔表示，張姓民眾將自小客車停放於橋墩上，警方依道路交通管理處罰條例第55條第1項製單舉發，如有疑異可提出申訴；另針對民眾抱怨警方態度差，經查駐點在廟前「等業績」，張淳閔則表示，因該處經常接獲民眾報案有聚賭情事，才編排勤務守望防制賭博，另員警執勤儀態不佳將加強教育並依規定予以懲處。