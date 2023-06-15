全球一窩蜂搶進AI伺服器商機，微星（2377）董事長徐祥15日於股東會後受訪時表示，對長期聚焦在電競及高階PC領域的微星來說，AI應用在PC、或下一波AI PC產品的發酵會更快為其帶來效益，也看好生成式AI帶動的AI應用，對於微星聚焦的電競／創作者PC市場將有正面助益。

在歷經PC產業庫存調整、需求低迷，及GPU供貨吃緊等上半年營運挑戰後，徐祥對於第三季釋出樂觀看法，尤在消費端對於搭載次世代CPU／GPU的筆電新品接受度提升，4、5月起客戶端已有急單湧現，預期第三季來自新品業務的貢獻度將拉升至50％，帶動下半年溫和成長、能有優於上半年和去年同期的表現，同時在GPU供貨逐步好轉下，電競和創作者系列等筆電業務的成長動能都可期。

針對近期受矚的AI熱潮，徐祥指出，微星過去雖未特別聚焦生成式AI應用帶動的AI伺服器領域，但旗下伺服器業務在GPU架構伺服器、HPC、網通、net working、資料中心等伺服器產品耕耘，雖以中小型客 戶為主，每年營收貢獻約50億元左右，預期在擺脫前幾年疫情期間的缺料後，今年可溫和成長。

微星也已針對輝達（NVIDIA）的DGX A100／H100系列等多GPU的AI伺服器投入研發，但預計生成式AI在企業端的導入應用和商模不會那麼快，「如何靠AI賺錢才是大課題」，徐祥表示，整個產業生態系的建立、發展還要有一段布局時間，微星從研發產品到成功出貨給客戶，也得一段時間才會看到成果。

不過在PC及AIoT等產品線上，微星也早已導入AI應用，包括在電競、創作者系列等高階PC導入的邊緣運算、光線追蹤、多工運作模式切換等，另在AIoT部分，與歐洲機器手臂公司合作可導入自動化生產的自動插件機器人、產線影像判別等應用。