近期新北私幼疑似餵藥案不僅社會關注，更引起藍綠政治攻防。針對幼童尿液檢驗報告，衛福部台北醫院今日公布結果，證實27名受檢幼童皆為陰性。而民眾也對相關檢驗及報告如何判讀有許多疑問，台灣臨床病理暨檢驗醫學會理事長朱芳業今出面說明，每一種檢驗都有其適用的情境，及相對應的意涵。

朱芳業透過檢驗專業的角度，希望讓大家對檢測的用途及其意義有正確的了解。該名受訪者表示，「苯巴比妥(Phenobarbital)」是一種主要用於癲癇治療及鎮靜安眠的藥物，但因副作用大，在臨床上多半已被新開發的藥物取代，但在特定情況仍有必要性。

朱芳業表示，不過為了確保血中濃度足夠達到治療效果，也避免濃度過高導致驗重的副作用，醫師會安排檢驗血中苯巴比妥(Phenobarbital)濃度，希望控制在15-40 ug/mL。

而血中驗出「微(少)量苯巴比妥(Phenobarbital)」並不代表一定有苯巴比妥存在，朱芳業指出，還要考慮各種情形，如血液因其本身的特性，如血清偏黃、脂肪高、溶血等而干擾檢驗的結果，因而出現微弱的雜訊，而驗出有數值，但事實上並無苯巴比妥存在血中。

其次，血液中若有其他與苯巴比妥結構特性相仿的藥物或物質存在，因交叉反應也可能驗出數值，也就是所謂陽性，讓我們誤以為有苯巴比妥存在，事實上測到的是另一個藥物或物質。最後才有可能是血中確實有極少量的苯巴比妥存在；換言之，驗到血中「微量苯巴比妥」並不表示一定有苯巴比妥存在血中。

而尿液巴比妥酸鹽(Barbiturate)檢驗也一樣可能遇到干擾或偽陽性的情形，因為巴比妥酸(Barbiturates)是一個很大的家族，有超過30種化合物，當然也包括苯巴比妥，所以必須定一個合理的判讀標準，一般是以200 ng/ml為界線，如果是測到小於200 ng/ml則判定為陰性，反之則為陽性。對於檢測陽性檢體，要再做其他方法來確認，如氣相層析質譜分析(GC-MS)。

至於苯二氮平類(Benzodiazepines，BZD)是目前最常用的安眠鎮靜藥物，可以分析尿液檢體中是否含有苯二氮平類藥物成份存在。如同尿液巴比妥酸鹽(Barbiturate)檢驗一樣，尿液苯二氮平類(Benzodiazepine)檢驗一般也是以200 ng/ml為界線，如果是測到小於200 ng/ml則判定為陰性，反之則為陽性。