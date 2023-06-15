雲林縣府3年前原訂自籌款項配合中央補助9.97億元興建國道3號古坑交流道側車道，行政院隔年2022年宣布全額補助並由公路總局發包興建，豈知營建物價飛漲，費用上修為14.89億元，交通部長5月鬆口同意補足，日前縣長張麗善再請求行政院副院長鄭文燦務必履行。

近日幾名議員指責古坑交流道側車道工程預算由9.97億元增加至14.89億元是因縣府用地取得行政延宕所致。工務處長汪令堯15日鄭重澄清「不是事實」。

汪令堯指出，交通部直到2022年函文同意全額補助新台幣9.97億元，由公路總局設計發包施工監造，然而2022年7月公總完成基本設計書圖預算時，預算已增加至14.89億元，超出中央補助近5億元。

汪令堯表示，興建單位公路總局西濱南工處去年7月提送基本設計書圖至縣府，縣府8月即點交道路中心椿及用地邊界椿辦理地籍分割，啟動用地取得程序，工程費爆增是疫情、俄烏戰爭造成國際原物料短缺以至營建物價飛漲，與用地徵收作業無關。

汪令堯指出，公路總局尋求雲林縣府解決超出預算的5億元，今年3月間立法院交通委員會至雲林縣考察，縣長張麗善當面向交通部長王國材請求交通部履行前部長林佳龍時期全額補助的承諾，並體恤地方政府財源窘迫全額負擔不足部分，獲得王國材首肯。

上月張麗善再率縣府相關局處首長拜會行政院副院長鄭文燦，請求協助雲林建設受阻的10案，其中之一是履行全額補助古坑側車道案，都已納入會議紀錄。

汪令堯表示，營建物價調漲5億元不是小數目，縣府無法負擔，張縣長求援交通部、行政院，本案已確定交通部全額支應，縣議員指責用地取得延宕與事實不符，打擊基層公務員士氣。