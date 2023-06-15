高教工會今天發起「公私齊一，拒絕分化」連署，要求公私立大專教師的學術研究加給共同調漲15％。對此，教育部長潘文忠今天表示，會透過補助的方式，協助私校調升教師的學術研究加給。

6月1日，行政院會宣布拍板明年軍公教調薪4％，其中，為強化延攬及留任教研人員之誘因，提升台灣高等教育國際競爭力，公立大專院校助理教授以上教師學術研究加給及中研院相當等級人員專業加給調增15％。

大專校院教師的薪水包含本俸及學術研究加給，明年起，本俸加4％、學術研究加給則是加15％。依《教師待遇條例》，公私立大專校院教師的本俸是一樣的，但學術研究加給則是不同。也就是，私立大專校院教師本俸明年也會加4％，但學術研究加給會不會調整，則沒有明確規定。

高教工會表示，行政院所公布的大專院校學術研究加給15％之調整，依法私立大專院校的教師們不應有差別待遇，也應於明年度起同步調整！教育部倘若持續放任私立大專院校教師待遇違法地與公立大專院校教師脫勾，日後必然將導致公私立大學教師在待遇上的差距不斷擴大之惡果，更將會嚴重影響人民的受教權與私立大專院校之發展。

高教工會主張，私立大專院校教師學術研究加給調漲所需的經費，應由教育部直接增加、提高各私立大專院校的補助所支應。教育部依《教師待遇條例》之規範、確保公私立大專院校教師待遇齊一所需要增加的補助費用，一年不超過30億元。

潘文忠今天接受媒體採訪時表示，政府在111年為軍公教本薪加4％，教育部編了約6億元經費補助私立大專校院，讓他們可以依據法令提升教師的本俸。當時教育部所補助經費占私校調薪所需的7成左右。

潘文忠指出，明年起，公立大專校院教師本俸調4％、學術研究加給調15％，教育部將比照111年的作法，編經費補助私校，讓他們可以同時提高教師的本俸及學術研究加給，以讓私校教師和公校教師的待遇差距拉近。