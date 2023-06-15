美國新創公司Theranos女總裁伊麗莎白•霍姆斯（Elizabeth Holmes）曾經是矽谷最受矚目的明日之星，她推出一款革命性的驗血設備，號稱能「以1滴血驗百病」吸引大量投資人上門。後來她的發明神話遭到拆穿，法院認定她犯有詐欺罪，除了必須入獄服刑之外，還得作出賠償，金額為每個月250美金。不過霍姆斯表示，自己已經破產，這筆錢恐怕付不出來。

根據英國廣播公司（BBC）、美國哥倫比亞廣播公司（CBS）報導，現年39歲的霍姆斯已經在上個月展開11年牢獄生活，另外法院也裁定她和另一位被告巴瓦尼（Sunny Balwani）必須支付被害者4.52億美元賠償金。上週法院做出更正，指示這筆賠償必須在她出獄後「按月支付」，金額為每個月250美金（相當於新台幣7688元），或是每月收入的1/10。

美國新創公司Theranos女總裁伊麗莎白•霍姆斯犯下詐欺罪，上月底向監獄報到，展開11年的牢獄生涯。（圖／路透）

霍姆斯反對這項裁決。她12日透過律師表示，自己的「經濟來源有限」，付不出賠償金。先前她也向記者透露，為了支付訴訟費，「我的餘生都必須工作」。

Theranos鼎盛時期，公司市值超過90億美金（約新台幣2750億），霍姆斯的身價也一度高達45億美元，名列全美400大富豪之一，媒體大亨梅鐸（Rupert Murdoch）、軟體公司甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）和前美國教育部長戴弗斯（Betsy DeVos）等人向她投資了將近10億美元。不過根據富比士這個月所做的統計，霍姆斯的身價已經歸零。