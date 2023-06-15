三峽警方今年5月底，鎖定明仁會三峽分會簡姓前副會長，利用被害人沉迷賭博狂輸150萬元後，夥同幫眾將被害人擄走，警方拂曉攻堅明仁會堂口，查獲大量K他命、毒咖啡包，還在眾人身上搜出一堆折疊刀，最後在場28人通通被警用巴士載回警局查辦。（圖／警方提供）

竹聯幫仁堂明仁會今年3月高調在五星酒店高調舉辦春酒，各地分會更是大張旗幟，嶄露頭角搶曝光，引來警方全國大掃黑，三峽警分局今年5月底將明仁會三峽分會前後任副會長及幫眾拘提到案，搜出毒品、棍棒、刀械及違禁物，今（15）日警察節上午，警方一鼓作氣，結合市府公安稽查小組運用第三方警政，將明仁會的組合屋堂口徹底拆光，附近居民向前來執行拆除的員警與市府團隊致謝，更直呼「好加在有你們！終於能一覺到天亮」。

三峽警方一鼓作氣，結合市府公安稽查小組運用第三方警政，將明仁會的組合屋堂口徹底拆光。（圖／警方提供）

三峽警方一鼓作氣，結合市府公安稽查小組運用第三方警政，將明仁會的組合屋堂口徹底拆光。（圖／警方提供）

三峽警分局表示，這二波的掃黑行動，分別是在今年4月檢肅明仁會三峽分會陳姓副會長，27歲的陳男出獄後持續操縱旗下幫眾在三峽地區為非作歹，犯下多起暴力事件，更召募吸收小弟加入明仁會， 他夥同幫眾散發恐嚇傳單，被害人不願加入明仁會，遭噴灑辣椒水及拳腳相向，導致遍體鱗傷；另一名被害人因與陳男有毒品糾紛，陳男指揮旗下幫眾闖入被害人住處施暴，甚至將被害人逼逃往土城的靈骨塔墓園，當面嗆聲「要砍死他」，被害人嚇得躲藏在山區草叢，連滾帶爬才逃過一劫，囂張行徑令人髮指！

在這波掃黑行動中警方緝獲陳姓副會長等6名黑幫份子，並搜出犯案用球棒、甩棍、摺疊刀、辣椒水、恐嚇文書、債權委託書、本票等證物，檢察官也一口氣聲押包含副分會長在內的3名惡煞！最後2人遭法院裁定羈押禁見！

今年5月底，三峽警方趁勝追擊，執行第二波掃黑行動，鎖定明仁會三峽分會簡姓前副會長，他利用被害人沉迷賭博狂輸150萬元後，夥同幫眾將被害人擄走，打電話向被害人母親恐嚇索討賭債，三峽警方拂曉攻堅，在民族街這處明仁會堂口內，查獲20多名的年輕人，最小的竟然還是國中在學，現場不但搜出大量K他命、毒咖啡包，還在眾人身上搜出一堆折疊刀，最後在場28人通通被警用巴士載回警局查辦。

附近鄰居說，這處組合鐵皮屋內每到深夜，屋外就停滿雙B跑車，更有許多稚嫩面孔騎車、開車出入，鄰居也抱怨說，這些人刺龍刺鳳，不但在屋內喧嘩製造噪音，有時還會飄出陣陣的燒塑膠味，讓人不堪其擾，還好警方及時瓦解黑幫組織，讓附近居民重拾安寧的居住環境，得知市府與警方運用公權力，在警察節當天將黑幫堂口拆光光，夷為平地，住戶更是拍手叫好!不具名的住戶說，過去為了讓家人好眠，還特地去裝隔音氣密窗，現在這裡拆光光，讓他們終於能一覺到天亮！感謝市府跟警察的幫忙。

三峽警分局長許城銘說，新北市政府持續推動「第三方警政」，不但可以快速反應民意，更重要的是可以讓治安更加穩定，所謂第三方警政，指的是針對轄區內易滋生犯罪及有治安顧慮的營業場所，結合各局處對其行政不法違規，執行罰鍰、停業、歇業、撤照及拆除等行政干預措施，也是剷除「治安亂源」的一種手段，過去這些違法的職業賭場、色情場所、毒品工廠及幫派據點，查緝後變更名稱或更換負責人後，常在原址死灰復燃，但如今新北市對於這些擾亂治安的不法份子，提報市府公安稽查小組稽查，經拆查大隊認定後，迅速拆除這些犯罪及違規場所，不容依附寄生，讓民眾感受到治安的改變，而這次在警察節拆除黑幫堂口，也是對警方辛苦維護治安的一種肯定！