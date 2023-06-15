中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定修正重點對照表。（央行提供）

中央銀行今日召開理監事會，宣布利率不動，終結「連五升」，不過卻第5度調整選擇性信用管制措施，主要針對特定地區（六都＋新竹縣市）第2戶購屋貸款，從原本的「無寬限期」規定，增加「最高成數上限為7成」，主要考量全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，加以本年第1季自然人新申貸第2筆購屋貸款人數及占比均較上季增加。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨則認為，聯準會在當地時間14日宣布暫停升息，應是央行暫停升息的重要考量，不過本次雖未升息，貸款戶能暫時鬆一口氣，央行卻採取第二戶貸款上限七成的措施，顯見房市動能仍在，此舉以降低銀行端對新承做不動產曝險。同時值得注意的是，雖然央行本次維持利率水準，可七月份Fed恐有動作的狀況下，若台美利差持續擴大，央行亦可能有所動作，不可不慎。

央行自2020年12月以來，四度調整選擇性信用管制措施，實施迄今，有助銀行降低不動產授信風險，全體銀行建築貸款與購置住宅貸款成長持續走緩，不動產貸款之逾放比率維持低檔。不過惟全體銀行不動產貸款占總放款比率仍高，加以本年第1季自然人新申貸第2筆購屋貸款人數及占比均較上季增加，以及自然人申辦特定地區第2戶購屋貸款之平均貸款成數居高且持續上升。

央行表示，為續強化管理銀行信用資源，降低相關授信風險，本次本行修正「中央銀行對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，新增規範自然人特定地區第2戶購屋貸款最高成數上限為7成，自6月16日起實施。