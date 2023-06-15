過去強力監督民進黨政府的宅神朱學恒、名嘴朱凱翔，近日捲入性騷擾風暴，紛紛宣布暫停直播，不少人憂心未來監督政府的力道恐不足，前立委郭正亮則點名兩位重量級議員可承擔非綠陣營砲手的重責大任。

前立委郭正亮今（15）日在中天電視《大新聞大爆卦》分析，朱學恒、朱凱翔媒體敏感度夠，對非綠陣營來說，是兩個很大的砲手，每天都有節目，但兩人都出事，暫時失去作用。

郭正亮直言，國民黨或民眾黨要考慮這個問題，因為沒有這樣Follow媒體的好手。「看侯漢廷要不要考慮一下扮演這個角色，徐巧芯也問我這個問題」，她也覺得這是個問題，所以要加強每天的直播，「我認為漢廷也可以，你們兩個應該要考慮這個問題」，每天都有新聞要做解釋、要做攻防。

郭正亮強調，朱學恒、朱凱翔原本有此功能，現在突然沒有了，「我眼睛所見，漢廷和徐巧芯是適合的！他們要把握這種機會填補空缺」！

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