香港2月全面恢復正常通關以來，訪港旅客人數節節上升。旅遊發展局今公布，5月訪港旅客初步數字為283萬人次，平均每日旅客量約9萬人次，相等於疫情前約56％，大陸旅客佔整體八成，達228萬人次。今年1至5月累計超過1000萬訪港旅客人次，為疫情前平均數約40％，當中陸客佔近八成。
旅發局預期，香港旅遊業未來復甦步伐仍會受不同因素影響，包括航空運力、環球經濟，以及區域旅遊業競爭，尤其是貨幣匯率。
香港2月全面恢復正常通關以來，訪港旅客人數節節上升。旅遊發展局今公布，5月訪港旅客初步數字為283萬人次，平均每日旅客量約9萬人次，相等於疫情前約56％，大陸旅客佔整體八成，達228萬人次。今年1至5月累計超過1000萬訪港旅客人次，為疫情前平均數約40％，當中陸客佔近八成。
旅發局預期，香港旅遊業未來復甦步伐仍會受不同因素影響，包括航空運力、環球經濟，以及區域旅遊業競爭，尤其是貨幣匯率。
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