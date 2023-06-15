出道33年的許傑輝捲入性騷擾疑雲，繼女星黃云歆14日爆料10年前接受其指導舞台劇《臺灣舞孃》時，被要求繳交「性感作業」、「乳溝夾巧克力」。當年也參與演出的中信兄弟的啦啦隊成員短今，15日凌晨也在限動寫下10年前被許傑輝性騷擾的遭遇。在得知許傑輝決定退出演藝圈後，短今也透過經紀人小乖表示，「從頭到尾都沒有想要許先生退出，會說出來，只是想要警惕女性好好保護自己。」

短今透露，當時許傑輝要求她在2人獨處的小房間換上馬甲，以為是試鏡工作的她信任後並照做，不料卻被對方性騷擾，「他說你的胸部好像豆腐喔，是假的嗎？我很尷尬地回答不是，接著他說可以摸摸看嗎？我整個石化在原地，完全不知道怎麼處理...只能讓導演得逞了。」她再表示，劇團演出結束後，許傑輝又以表演訓練為由，傳訊要求她傳性感自拍照。

面對連日來的性騷擾風波，許傑輝稍早宣布退出演藝圈，「本人即日起退出演藝事業，停止所有公開活動，深自反省，誠心道歉。」

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