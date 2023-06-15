祥翊表示，本次向中國大陸遞交的「卡前列素氨丁三醇注射液」與祥翊在美國已上市藥物CPT-I具有相同成分，適應症為產後出血，用於中期妊娠流產、晚期足月妊娠促子宮頸成熟及引產。該成分藥品在美國一年市場規模5,500萬美元，祥翊的CPT-I於2021年第二季獲核准上市以來，營收貢獻穩定成長。

相較於傳統治療產後出血的藥物，如宮縮素，「卡前列素氨丁三醇注射液」的半衰期長、生物活性強，被視為強而快速有效的子宮收縮劑，對有出血危險的高風險產婦屬於一線預防用藥。

祥翊表示，目前中國大陸有4家廠商(含原廠)獲批上市，根據IQVIA資料顯示，該藥品一年市場規模約8,000萬美元，市場規模超越美國，因此優先選擇「卡前列素氨丁三醇注射液」申請中國大陸藥證，做為進軍中國大陸市場的第一步。

中國大陸是全球第二大藥品市場，近年隨著婦女自我保健意識與能力的增強，中國大陸婦科用藥市場成長快速，有鑑於「卡前列素氨丁三醇注射液」已納入大陸國家醫保項目，有助降低患者的費用負擔，臨床用藥需求預期會持續攀升，市場規模也將進一步擴大。

因此，為推動「卡前列素氨丁三醇注射液」未來取證後在中國大陸地區順利上市銷售，祥翊正積極洽談銷售夥伴，最快本季可完成授權，希望透過強而有力的合作夥伴，搶先卡位布局。