在鞋類製造業務方面，去年占合併營業收入比重提升至約69%。因應品牌客戶更加靈活的採購策略，保持最大彈性進行產能配置調整，目前鞋類製造業務的生產據點主要涵蓋印尼、越南及中國大陸等地。
另外，運動用品零售及品牌代理業務方面，去年度受疫情影響，合併營業收入占比降至約31%。面對充滿挑戰的零售環境，寶成將持續精緻化零售管理，提高庫存管理與營運資金效率，並完善實體門店結構升級。
寶成(9904)今(15)日舉行股東會，會中除承認2022年財報、通過每股配息1.3元。今年大環境雖充滿變數，不過，寶成對運動產業的長遠抱持樂觀看法，並將加速數位轉型，在運動用品零售及品牌代理業務方面，將整合實體與數位的銷售網絡，積極打造新零售生態圈。
在鞋類製造業務方面，去年占合併營業收入比重提升至約69%。因應品牌客戶更加靈活的採購策略，保持最大彈性進行產能配置調整，目前鞋類製造業務的生產據點主要涵蓋印尼、越南及中國大陸等地。
另外，運動用品零售及品牌代理業務方面，去年度受疫情影響，合併營業收入占比降至約31%。面對充滿挑戰的零售環境，寶成將持續精緻化零售管理，提高庫存管理與營運資金效率，並完善實體門店結構升級。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。