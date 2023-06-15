寶成(9904)今(15)日舉行股東會，會中除承認2022年財報、通過每股配息1.3元。今年大環境雖充滿變數，不過，寶成對運動產業的長遠抱持樂觀看法，並將加速數位轉型，在運動用品零售及品牌代理業務方面，將整合實體與數位的銷售網絡，積極打造新零售生態圈。