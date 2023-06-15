在鞋類製造業務方面，去年占合併營業收入比重提升至約69%。因應品牌客戶更加靈活的採購策略，保持最大彈性進行產能配置調整，目前鞋類製造業務的生產據點主要涵蓋印尼、越南及中國大陸等地。

另外，運動用品零售及品牌代理業務方面，去年度受疫情影響，合併營業收入占比降至約31%。面對充滿挑戰的零售環境，寶成將持續精緻化零售管理，提高庫存管理與營運資金效率，並完善實體門店結構升級。

華城15日股東會通過 每股配發現金股利2.5元
《通信網路》遠傳企業級生成式AI應用首亮相
《基金》元大特選ESG高股息報酬指數 准發ETN
#寶成 #配息1 #3元 #加速數位轉型 #充滿