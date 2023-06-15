我國因天然資源匱乏，農工原料進口於95至104年10年間以礦產品為大宗，惟隨國際原油價格低盪，加以半導體產業快速崛起，105年起電子零組件進口比重即以27.4%超越礦產品之23.0%，後隨晶片熱與油價崩跌影響，109年電子零組件占比更來到36.4%高點，礦產品比重僅17.7%，為92年以來新低，而111年電子零組件占比回落至32.8%，仍較105年上升5.4個百分點，連續7年坐穩第一，而礦產品因全球原油、液化天然氣、煤等化石燃料價格飆漲，占比回升至28.1%。今(112)年1-5月礦產品進口比重27.5%仍居高檔，塑化原料及基本金屬因價格不振與需求低迷，僅分別占11.9%及9.6%，電子零組件受全球經濟成長放緩、各國半導體發展政策調整及地緣政治限縮，占比續降至31.4%。

今年1-5月我國農工原料自大陸進口占18.6%稱冠，主要為積體電路、電腦之零附件，日本、美國、南韓分別占11.8%、10.1%、9.3%次之，4國併計占5成，其中電子零組件進口以中、韓、日居多，共占55.7%，中、日以各式積體電路晶粒、晶圓及記憶體為主，與生產製程之國際分工有關，自南韓進口貨品集中在DRAM。礦產品進口首位為澳大利亞占28.8%，自其輸入集中於液化天然氣及煤，其次美國13%，主要為頁岩油及液化天然氣。塑化原料及基本金屬方面，首要進口國均為日本，比重各為3成、2成，主要品項分別為晶圓、供照相用化學製品，陰極型精煉銅、鐵或非合金鋼半製品，多為加工所需中上游原料，次要進口來源同為大陸，以晶圓、陰極型精煉銅較多。