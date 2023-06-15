26歲馬來西亞DJ藍星蕾（Amber Na），以甜美臉蛋以及豐滿上圍的身材而為人所知，還多次入圍亞洲百大女DJ。而她平時除了忙於DJ工作外，也把握時間在法國巴黎商學院（ESGCI）攻讀商業法學碩士，近日她在社群上曝光畢業的好消息，並透露有意願邁向博士學業的計畫。

藍星蕾平時除了忙於DJ的工作外，平時也用心經營社群，頻頻在其上曬出生活大小事與粉絲分享。近日，她在臉書上透露完成碩士學位的好消息，除了邀請家人們參加畢業典禮外，寫下對自己未來的期許外，也一併曬出多張身穿畢業袍的美照。

只見藍星蕾曬出的照片中，將象徵ESGCI的綠色彩帶批在肩上，手上拿著花束，笑容甜美的望著鏡頭。此外，畢業袍的內裡，則穿著白色短版洋裝，由於服飾的剪裁設計，讓她在微風的吹撫下，自然地秀出她的雪白美腿，讓粉絲們看的都紛紛拜倒在女神的石榴裙下。

此外，藍星蕾也透露自己修完碩士學位後，日前已提交繼續攻讀博士學位的申請，不過也還在考慮下一步的動向。對此，不少粉絲的也在留言區中積極的給出建議：「喜歡？初衷？時間夠分配？體力夠？精神上能負擔？工作上的分配？想完了再決定吧！Go Fighting！」、「如果想要再繼續攻讀博士，那妳就去讀吧！」