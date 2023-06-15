營運表耀眼的美時，去年營收與獲利同步創下歷史新高，EPS以11.59元改寫新紀錄，今年第一季，EPS4.58元，則是史上同期新高表現。

美時表示，血癌用藥Pomalidomide第二季已於加拿大取得藥證，將啟動在非專利限制國家接續上市的引擎，未來將複製美時在腫瘤用藥的成功經驗，持續進行產品布局，鞏固美時全球口服癌症用藥的領先地位。

另外，該公司積極布建多元產品組合，在台灣，品牌藥AlimtaR、口服軟膠囊Vinorelbine和即將獲得核准的新成份新藥（NCE）Zepzelca，強化了在肺癌治療領域的布局。

美時表示，在台灣藥局通路推出AlyssaR及CialisR，此2款品牌藥帶動了台灣的營運佳績；在東南亞新興市場方面，第一季於越南推出Vinorelbine 軟膠囊，血癌用藥Lenalidomide亦在菲律賓上市。在今年第一季，Lenalidomide獲得美國FDA 正式核准2款新劑型於美國市場上市，都有助於帶動今年業績成長。

美時15日股東會選任8席董事及3席獨立董事，新任的2位獨立董事中，Karl Alexius Tiger Karlsson先生具有近20年的醫藥產業實務經驗；王傳芬女士則為宏鑑法律事務所之合夥人，專精併購與合資及私募基金、創投基金等相關案件。美時董事會成員皆為醫藥、財務、管理、法律…等領域具有全球市場豐富經驗的專家，無論在專業背景、產業實績、性別分布等面向都更加多元，將運用其專業優勢支持美時的轉型策略，積極拓展全球市場。