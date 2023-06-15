餐飲市場疫後復甦，內需人力需求增加，連鎖餐飲集團六角國際迎接畢業季到來，啟動一系列徵才計畫招募新血，除祭出門市培訓幹部年薪上看百萬、員工認股方案、與最高12萬元的生育補助金等多項福利外，為號召更多年輕人加入，並與全台高中、大專院校及政府攜手合作，透過員工福利、課程、獎學金等制度，積極吸引新世代求職者。

經濟部統計處數據顯示，2022年餐飲業全年營業總額8,653億元，不僅一舉超越疫情前水準，更創下歷年新高。六角國際為搶才、留才與惜才，集團今年持續擴大招募海內外人才，祭出優於市場水準的薪資與績優獎金制度，店長級員工年薪更可上看百萬，另有年度健康檢查、海外員工旅遊、集團購物優惠、生日假以及多元教育訓練管道與證照補助。在少子化的環境下，鼓勵且幫助員工邁入人生下個階段，霸氣送出生一胎3萬、二胎6萬、三胎12萬元的生育補助金。

六角並比照科技業標準搶人才，將員工視為股東，連續七年實施4次員工配股方案，相當於年終多出3至5個月，藉此找尋渴望與六角一起成長的餐飲人才。

有別於一般餐飲業，六角國際主攻國際市場、具有全球化布局優勢，旗下餐飲品牌遍布6大洲，無論是總部或是門市同仁經過培訓後，皆有機會隨集團展店腳步外派發展，實現海外就業夢想、增加國際視野與生活體驗。不僅如此，六角國際更積極培育優秀年輕學子，與全台高中及大專院校餐飲科系攜手合作，除了起薪36,000元超出市場水準的員工福利，計時工讀生最高亦可達時薪200元。此外，更與特定學校共同招募，提供每學期最高15,000元的企業贊助個人獎學金，期望吸引新生至旗下品牌工作。

六角與政府共同推出「數位青年T大使推動計畫」，透過精心策畫的教育訓練課程，讓青年快速理解餐飲業、學習數位行銷與營運工具，進一步幫助優秀青年連接產業及職場，以提升其未來職場競爭力。培訓結束後，更有機會直接進入集團工作，成為企業的正職儲備幹部。