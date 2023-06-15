中國大陸外交部網站15日消息，中國大陸國務委員兼外長秦剛15日在北京會見到大陸出席全球人權治理高端論壇並訪中的加勒比海島國安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）外長格林，對日本強行推進核廢水排海表示關切。

安地卡及巴布達長期受氣候暖化海平面上升威脅，雙方均對日本強行推進核汙染水排海表示關切，認為這將危害全球海洋環境和公眾健康，敦促日方切實以公開、透明、科學、安全、負責任的方式處理有關問題。

秦剛表示，安巴是中國在加勒比地區可信賴的好朋友、好夥伴。建交40年來，雙方始終在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，成為大小國家相互尊重、平等互利、共同發展的典範。

中方願同安方共同努力，鞏固政治互信，共建「一帶一路」，深化務實合作，擴大人文交流，密切多邊協作，推動兩國關係取得更大發展。歡迎安方積極參與大陸國家主席習近平提出的全球安全倡議、全球發展倡議、全球文明倡議三大倡議。中方重視發展同加勒比國家的關係，願同加方共同推動各領域合作取得豐碩成果。

格林表示，安方高度重視對華關係，認為中國是最重要的合作夥伴。安方堅定奉行一個中國原則，這是我們發展對華關係的堅實基石，絕不會發生任何改變。今年是兩國建交40周年，安方希望延續同中國的友誼，共同舉辦好慶祝活動，加強在基礎設施、經貿、農業、環保、水資源等領域務實合作，深化人文交流。