42歲女歌手梁一貞參加歌唱比賽屢獲佳績，得到吳宗憲的青睞，簽入旗下「憲憲家族」，因此得到許多演唱電視劇插曲的機會，也做過李玟、楊丞琳、劉亦菲等歌手的配唱，2006年她不幸發生嚴重車禍，被迫中斷發片，是靠母親支持與信仰才重新振作，後來她參加《超級星光大道》榮獲第五名佳績出道；今年3月她透露母親罹患癌症，不料今（15）日傳出梁一貞母親已離世，經紀人證實了。

根據《TVBS新聞網》報導，梁一貞媽媽凌晨於長庚醫院安詳離世，今早轉往桃園殯儀館，梁一貞狀況還好，正努力打理媽媽後事。梁一貞7日凌晨曾在社群平台上發文祈禱「主啊我們需要祢，主啊我們呼求祢，求祢幫助我們渡過人生的難關，賜給我們力量及堅強，賜給我們智慧及判斷，無論高山或低谷求主與我們同在同行，請為我媽媽禱告祈求祝福」，當時有許多朋友幫忙禱告，不料還是傳出離世消息，令不少人感到悲傷。

主啊我們需要祢 主啊我們呼求祢 求祢幫助我們渡過人生的難關 賜給我們力量及堅強 賜給我們智慧及判斷 無論高山或低谷求主與我們同在同行 請為我媽媽禱告祈求祝福🙏🏻 由梁一貞 Jenny Liang 發佈於 2023年6月7日 星期三

梁一貞3月17日在社群平台發文，提到今年過年媽媽身體不舒服，去醫院檢查才發現肝細胞癌，腫瘤有15公分大，可媽媽的作息早起早睡，且不喝酒，患病讓家人們相當錯愕，梁一貞也透露媽媽積極接受治療，即使不舒服她也表現得很樂觀。本月初她表示媽媽因為心跳過快、血氧低住院檢查，身體狀況極為虛弱，如廁時雙腿無力跌倒，讓梁一貞相當心疼，如今才過3個月就離世，令外界震驚。

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