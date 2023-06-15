好市多在4月底爆出販售A肝病毒冷凍莓果食安事件，遭食藥署下令暫停受理查驗申報，近日美國FDA又發布有2品牌莓果回收，總計有5種莓果產品回收警訊。食藥署表示，有注意到相關輿情，將一併提交至下周二的專家會議，由專家評估好市多的冷凍莓果能否重新輸入。

食藥署上周指出，國內目前共驗出「科克蘭冷凍綜合莓」、「科克蘭冷凍藍莓」、「科克蘭冷凍草莓」等三品項含有A肝病毒，截至6月6日為止累計回收6萬1537公斤，至於後市場抽驗的77件產品，已全數完成檢驗，僅有1件（草莓）檢出陽性。

不過美國FDA在6月13日發布業者自主回收2品牌（Great Value及Rader Farms），並發現這兩項品牌與先前好市多自墨西哥引進的有機冷凍草莓事件具關連性，即便目前未傳出相關病例，業者仍自主辦理預警回收。

食藥署副署長林金富表示，有觀察到本次美方的動作，已確認最近三年國內未有申請輸入查驗紀錄，呼籲業者應避免輸入。同時也會將本次事件列為評估好市多冷凍莓果案件的重要資訊。

針對好市多冷凍莓果案，食藥署預計下周二召開食品衛生安全與營養諮議會，林金富指出，一家公司的管理好壞，可由業者繳交的書面文件看出，其中衛生安全能否落實到日常生產製造管理，都會是食藥署審查的重點，而接下來也會將美國FDA的回收資訊一併納入討論。