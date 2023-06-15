水里鄉急救站原本位於車站附近，因腹地太小，15日搬至水里鄉衛生所，讓救護車動線、醫療服務空間優化。（楊靜茹攝）

南投縣衛生局月前在水里火車站附近成立急救站，服務集集、水里、信義沿線4萬多名居民夜間緊急醫療，3月來累計協助90人就醫，考量急救站腹地太小，救護車動線、醫療服務空間不佳，15日遷移至水里鄉衛生所，南投縣長許淑華到場視察。許淑華說，原本急救站只能容納1床，搬新家後增至3床，提供鄉親更舒適、安全的就醫空間。

彰化基督教醫院協助成立水里鄉急診救護站，3月16日開幕迄今搶救多條寶貴生命，曾協助氣喘病人度過危機、搶救過敏及低血糖等病患，累計協助90人緊急救治，其中八成經治療後返家，約兩成民眾轉院，有效提高救治效率，為了改善救護車動線、增加服務空間，15日正式搬至水里衛生所並啟用，許淑華與南投縣議員陳淑惠、黃春麟、林儒暘等人到場關心。

水里鄉急診救護站搬至水里鄉衛生所，救護站內的空間更寬敞舒適，提供鄉親更舒適、安全的就醫空間。（楊靜茹攝）

彰基醫學中心及急診部打造下，水里鄉急救站各種急救設備齊全，提供鄉親及遊客醫學中心等級救護。（楊靜茹攝）

彰基醫院急診部長林晏任、南基醫院長張尚文為來賓介紹醫療站環境與設備，不僅站外交通動線變好，救護站內的空間也較大，急診病床從1床增至3床，強調偏鄉路程遙遠，為了搶救時效，患者在救護車上後送途中，可透過線上對講機指導車上救護人員進行初步處理。

許淑華說，偏鄉民眾遇緊急醫療需求，容易因車程時間過長錯過黃金搶救時機，她上任後責成衛生局儘速設立水里鄉急診救護站，感謝彰基及南基醫療體系全力支援，派遣醫師夜間駐診，3個月來已有90人接受緊急治療，雖然僅是緊急救護站，但各種急救設備齊全，民眾若夜間身體不適，能得到妥善的醫療照護。

張尚文說，急救站不僅嘉惠在地居民，更能讓到南投旅遊的遊客玩得安心，在彰基醫學中心及急診部打造下，水里鄉急救站堪稱醫學中心等級的救護，讓患者得到最初步的診療，即便有須後送的重症患者，也能先穩定生命徵象，大幅提高後續救治能力。