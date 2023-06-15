近期＃Me Too運動掀起社會對於性騷擾議題的省思與熱議，新北市議會第一審查會召集人、新北市議員周勝考及議員陳永福率周雅玲、游輝冗、蘇錦雄Paylang．Caya、陳家琪、顏蔚慈、翁震州和戴湘儀等議員，昨至社會局考察現行性騷擾防治業務的推動情形，建議市府相關局處可以再透過不同管道宣導，讓民眾更加認識性騷擾議題，並讓被害人可以獲得更好的協助。

社區發展與婦女福利科長林寶珠在簡報時指出，「性騷擾是指一切不受到歡迎、與性或性別有關，會讓人感受到不舒服不自在、被冒犯、被侮辱的言行舉止」。

林寶珠表示，所謂性平三法，包含性別平等教育法、性別工作平等法和性騷擾防治法，依身份和場域分屬教育局、勞工局和社會局主責。自性騷擾防治法實施以來，性騷擾案件每年成長約二成，其中被害人有九成是女性。有四成六的被害人分佈於18至29歲，加害人則以30至39歲居多。

在行為樣態方面，以趁機觸摸占最多約四成，加害人則以陌生人隨機犯案占六成最多，因此民眾、尤其婦女朋友要隨時提高警覺。

社會局副局長許秀能表示，市府設有性騷擾防治委員會，由市長侯友宜擔任主任委員，府內委員包含相關局處，府外並聘請專家學者及民間團體擔任委員，而且名額不低於2分之1。以去年來說，全年有408件申訴案件，其中成立者有274件、不成立者有134件。

多位議員表示，生活中很多不經意的行為都有可能構成性騷擾，需要更明確的教導民眾認識什麼樣的行為會有觸法可能，其中在職場性騷擾事件，很多被害人不清楚自身的權益及相關的求助管道，也擔心向雇主反應會沒有辦法妥善的解決問題，因此對於性平三法的差異及相應的求助管道，建議市府透過影片或更豐富的DM宣導。

許秀能回應，市府非常重視性騷擾防治業務的推動，以往針對民眾、重要行業以及各級機關、學校、警察單位都有辦理相當多的宣導與訓練，未來將積極整合性平三法，提供被害人更友善的求助資源與管道。同時呼籲社會大眾共同重視性騷擾防治的議題，也支持中央儘速修法，以建立更性平友善的生活環境。