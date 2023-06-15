壽司郎與樂桃航空聯名，限時推一系列點心與優惠，有機會獲取樂桃航空點數1萬點、壽司郎折價券1萬元等。（壽司郎提供）

日本迴轉壽司品牌壽司郎，2018年6月在台北開第一家旗艦店至今，已賣出約2.6億盤壽司，人氣相當高。為慶祝5歲，特別與同樣來自日本的「樂桃航空」合作推一系列限量商品與優惠，活動期間消費滿額，不只提供味蕾新鮮感，還有機會玩刮刮樂獲取樂桃航空點數1萬點、壽司郎折價券1萬元等。

壽司郎與樂桃航空聯名合作，祭出推出「每週主打」的限定菜色，時間自15日起至7月2日，集結台灣壽司郎的人氣商品，包括現正熱門的「野生黑鮪魚赤身」，肉質滑順柔嫩；「生鮭魚2＋1貫」讓喜歡鮭魚的消費者能多吃一貫，加量不加價；魚卵商品一直是店內熱銷前段班品項，「豐盛鮭魚卵海苔包」覆蓋在醋飯上的鮭魚卵，如瀑布般地傾洩而下，濃郁海味在口中爆開，甘味爽口；甜品部份也有「桃子滿滿聖代」，軟甜的桃香慕斯搭爽口的桃李冰淇淋及濃郁香氣的桃子牛奶冰淇淋，非常消暑。

壽司郎與樂桃航空聯名，就連日本機師、空姐都前來助陣。聯名創意品項包括「桃子滿滿聖代」，120元。（朱世凱攝）

另外，壽司郎也把樂桃航空搬到壽司郎台北中華路店，將大門及入口處模擬成機場大廳、走入店內就可看到航班顯示板、滑行跑道等各式旅行元素，彷彿來到了樂桃航空專屬候機室，同時也有樂桃航空的模型飛機在迴轉鏈上，十分有趣。

最後，只要於活動期間至全台壽司郎店內消費滿指定金額，即贈送刮刮卡乙張。活動獎項除了有樂桃航空Peach點數1萬點、3千點及500點的獎項之外，還有TOMICA多美火車壽司郎迴轉組、壽司郎折價券1萬元、5千元及5百元獎項等。